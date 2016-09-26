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Суд дозволив Ощадбанку конфіскувати у Курченка 10 тис. тонн бензину в Криму

Понеділок, 26 вересня 2016, 15:41

Дніпровський райсуд Києва дозволив Ощадбанку примусово стягнути з компанії Ksandro Enterprise LTD (Віргінські острови) заставу для погашення заборгованості в сумі 8,4 млн доларів.

Про це йдеться в ухвалі суду від 8 вересня, повідомляють "Українські новини".

Згідно з повідомленням, 28 січня 2015 року Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України вирішив стягнути заставу за договором, укладеним між Ощадбанком і Ksandro Enterprise, а саме 10,555 тис. тонн бензину А-95 вартістю 10,4 млн доларів і 2,33 тис. тонн дизпалива вартістю 2,1 млн доларів.

Стягнення застави знадобилося для погашення заборгованості підконтрольного Курченкові Брокбізнесбанку перед Ощадбанком за договором про підтвердження резервного акредитива від 29 січня 2014 року. Станом на 15 серпня 2014 року заборгованість становила 8,378 млн доларів.

Застава знаходився на зберіганні в ДП "Феодосійське підприємство з забезпечення нафтопродуктами" за адресою: АР Крим, Феодосія, вул. Геологічна, 2.

Арбітражний суд дозволив Ощадбанку стягнути цю заставу шляхом продажу іншій особі-покупцеві. З Ksandro Enterprise було вирішено стягнути 44,3 тис. доларів на відшкодування витрат, зазнаних Ощадбанком у зв'язку з захистом своїх інтересів.

З матеріалів справи випливає, що боржник станом на день розгляду клопотання також знаходиться в Криму за тією ж адресою.

У зв'язку з тим, що боржник добровільно не виконав рішення арбітражного суду, банк звернувся спочатку в Апеляційний суд Києва, а потім у Дніпровський районний суд Києва. Дніпровський райсуд своїм рішенням від 8 вересня дозволив Ощадбанку примусово стягнути предмет застави за договором.

Як відомо, Сергій Курченко вважався "гаманцем" екс-президента Віктора Януковича. Згідно з даними Генеральної прокуратури, Курченко з 2012 року по лютий 2014 року організував придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені низки офшорних компаній, серед яких – Ksandro Enterprise.

Зараз Курченко переховується.

Теми: КурченкобанкибензинКрим
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