Матіос: Пугачов був у розшуку з минулого року

Підозрюваний у вбивстві поліцейських в Дніпрі Олександр Пугачов перебував у розшуку з 2 вересня 2015 року за ті ж злочини, за якими зараз йде суд над співробітниками роти спеціального призначення "Торнадо".

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Інтерфакс-Україна.

За словами військового прокурора, затриманий намагався уникнути кримінальної відповідальності, і з цією метою підробив паспорт.

"Намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, за даними, отриманими нами через негласні слідчо-розшукові дії, прослуховування різних телефонів, цей затриманий, зробив багато дій, які повинні були дати слідству і оперативним службам слід про те, що він намагається уникнути кримінальної відповідальності шляхом отримання одного з підроблених паспортів для виїзду або в Іспанію, або в Польщу. Це на деякий час відволікло багато сил і коштів, щоб з міжнародно-правовою допомогою встановити, виїхав він чи ні", - розповів Матіос.

"Розшук Пугачова абсолютно базувався на тих складах злочину і за ті злочини, які він скоїв, перебуваючи співробітником роти міліції "Торнадо". Він був оголошений у розшук 2 вересня 2015 року. ... Він був оголошений у розшук за матеріалами військової прокуратури за ті ж злочини, які здійснював спільно зі співробітниками підрозділу "Торнадо", яких зараз судить український суд", - сказав він.

Як відомо, 25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху – поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Як з'ясувалося, Пугачов перебував у розшуку.

Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали, він перебуває у лікарні.