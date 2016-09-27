Американські глядачі вважають, що в дебатах з Трампом перемогла Клінтон
Вівторок, 27 вересня 2016, 07:19
Американські телеглядачі присудили Хілларі Клінтон перемогу в дебатах кандидатів у президенти США.
Згідно з опитуванням телеканалу CNN, проведеним одразу після дебатів, переконливу перемогу в них здобула Клінтон - так вважають 62% опитаних. За Трампа висловилися 27%.
#DebateNight pic.twitter.com/x4oTfkIlHS— Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 27, 2016
Як відомо, в США відбулися перші телевізійні дебати кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа і його опонента з Демократичної партії Хілларі Клінтон.