Американські глядачі вважають, що в дебатах з Трампом перемогла Клінтон

Американські телеглядачі присудили Хілларі Клінтон перемогу в дебатах кандидатів у президенти США.

Згідно з опитуванням телеканалу CNN, проведеним одразу після дебатів, переконливу перемогу в них здобула Клінтон - так вважають 62% опитаних. За Трампа висловилися 27%.

Як відомо, в США відбулися перші телевізійні дебати кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа і його опонента з Демократичної партії Хілларі Клінтон.