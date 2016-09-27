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Біля посольства РФ розвісили стрічки з іменами зниклих у Криму людей

Вівторок, 27 вересня 2016, 13:14

Близько 15 демонстрантів у Києві під посольством Росії вимагають розслідування викрадених та вбитих людей у анексованому Росією Криму.

Про це у вівторок повідомляє "Громадське".

За словами мітингувальників, в анексованому Криму зник ще один кримський татарин — Ерфана Османова.

Він живе в окупованому селищі Фонтани Сімферопольського району.

 
hromadske.ua/

"Ми вимагаємо ефективного розслідування Росією всіх зниклих. Просимо відповісти на запит по Ервіну Ібрагімову", — сказала заступниця координатора "КримSOS" Євгенія Андреюк.

 
HROMADSKE.UA/

Також на акції були присутні учасники кримськотатарського національного руху. "Ми не бачимо ефективного розслідування по жодному зникненню та вбивству, про які нам відомо в Криму"  – сказав кримськотатарський дисидент Сінавер Кадиров.

За інформацією "КримSOS", наразі відомо про 15 викрадень людей на окупованому півострові. Ще 9 людей, які вважалися зниклими безвісти, пізніше знайшли мертвими.

Як відомо, член конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов зник у травні 2016 року в Бахчисараї.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякримські татари
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