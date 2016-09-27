З'явилося відео з камери вбитого у Дніпрі поліцейського

У мережі з'явилося відео з камери поліцейського Артема Кутушева, якого у неділю застрелив колишній боєць батальйону Шахтарськ та Торнадо Олександр Пугачов.

Відео оприлюднили в рамках програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспрессо".

Директор департаменту зі зв'язків з громадськістю Артем Шевченко повідомив, що на відео кадри, які слідство дозволило оприлюднити і ті, які можна показати з етичних міркувань.

"Адже стікаючого кров`ю, агонізуючого після пострілів впритул поліцейського неможливо демонструвати апріорі. Але відео чітко покаже логіку розвитку події, мотиви застосування зброї злочинцем та героїчну поведінку патрульних", - додав Шевченко.

На відео показано спілкування Кутушева зі злочинцем, як той спочатку вмовляє не перевіряти його, а потім погрожує і стріляє.

Як відомо, 25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху – поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Як з'ясувалося, Пугачов перебував у розшуку.

Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали, він перебуває у лікарні.

Українська правда