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У Путіна відхрещуються від "друзів дитинства", які стали мільйонерами

Вівторок, 27 вересня 2016, 14:03

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що звинувачення в незаконному збагаченні і корупції, які лунають на адресу наближених до Володимира Путіна, не підкріплені реальними фактами і часто межують зі спекуляціями.

Про це він заявив у вівторок, передає російське видання "РИА Новости".

"Я, чесно кажучи, не бачив ніколи звинувачень", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на питання про друзів Путіна, які можуть незаконно збагачуватися за рахунок можливої дружби з главою держави.

"Якісь міркування - вони часто-густо з'являються. Якісь міркування, скажімо так, що межують зі спекуляцією і так далі. Ніколи не бачив і не читав підкріплені якимись реальними фактами інформації. Я маю на увазі щодо якихось зв'язків з президентом Росії, якихось бізнес-процесів", - додав він.

Раніше телеканал "Дождь" показав фільм, в якому стверджується, що бізнесмен і колишній співвласник трейдера Gunvor Петро Колбін нібито є другом дитинства Володимира Путіна.

За інформацією телеканалу, Путін і Колбін познайомилися у 1950-і роки в селі Іменіци Ленінградської області, де сім'я Путіних знімала дачу, і в подальшому "часто бачилися". Їх батьки, за повідомленням "Дождя", були близькими друзями.

Пєсков заявив, що раніше не чув прізвище бізнесмена Колбіна серед знайомих Путіна.

Петро Колбін займає 149 місце в списку Forbes (журнал оцінив його стан в 550 мільйонів доларів).

Теми: ПутінРосія
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