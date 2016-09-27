У Миколаївській облраді зчепилися АТОшники і депутати

На засіданні Миколаївської обласної ради виник конфлікт між бійцями АТО і депутатами через питання про виділення коштів на створення бізнес-інкубатора в рамках проекту "Друге дихання".

Про це повідомляє у вівторок "Укрінформ".

"Депутати обласної ради вдруге провалили виділення 200 тисяч гривень для створення бізнес-інкубатора для учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб і осіб з інвалідністю I-II групи", – заявив голова Миколаївської філії ГО "Українська асоціація інвалідів АТО" Ілля Шполянський, який був присутній на засіданні.

"У минулу п'ятницю на позачерговій сесії це питання вже ставилося на голосування. Але деякі депутати, особливо з "Опоблоку", негативно налаштовані проти учасників АТО, дозволяють собі образливі вислови на кшталт "АТОшник - це не професія". Вони провалили голосування", – додав він.

Розгляд цього питання у вівторок ледь не призвів до бійки в сесійній залі між депутатами і учасниками АТО, які прийшли на засідання після того, як минулої п’ятниці це питання не було проголосоване.

Вони вимагали від обранців шанобливо ставитися до них і зайнятися конструктивною діяльністю. Зав’язалася сварка, що ледь не переросла у бійку.

У засіданні сесії було оголошено перерву, після якої продовжувати засідання вже не було можливості через відсутність кворуму. Наразі депутати розійшлися.

Окрім питання про виділення коштів для бізнес-інкубатора, 27 вересня депутати мали розглянути ще низку важливих питань.

Зокрема, про виділення коштів на погашення зарплати працівникам ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" та призначення директора підприємства, яке нині перебуває на межі банкрутства, і це може призвести до зриву початку опалювального сезону.