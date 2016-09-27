Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Миколаївській облраді зчепилися АТОшники і депутати

Вівторок, 27 вересня 2016, 14:56

На засіданні Миколаївської обласної ради виник конфлікт між бійцями АТО і депутатами через питання про виділення коштів на створення бізнес-інкубатора в рамках проекту "Друге дихання".

Про це повідомляє у вівторок "Укрінформ".

"Депутати обласної ради вдруге провалили виділення 200 тисяч гривень для створення бізнес-інкубатора для учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб і осіб з інвалідністю I-II групи", – заявив голова Миколаївської філії ГО "Українська асоціація інвалідів АТО" Ілля Шполянський, який був присутній на засіданні.

"У минулу п'ятницю на позачерговій сесії це питання вже ставилося на голосування. Але деякі депутати, особливо з "Опоблоку", негативно налаштовані проти учасників АТО, дозволяють собі образливі вислови на кшталт "АТОшник - це не професія". Вони провалили голосування", – додав він.

Розгляд цього питання у вівторок ледь не призвів до бійки в сесійній залі між депутатами і учасниками АТО, які прийшли на засідання після того, як минулої п’ятниці це питання не було проголосоване.

Вони вимагали від обранців шанобливо ставитися до них і зайнятися конструктивною діяльністю. Зав’язалася сварка, що ледь не переросла у бійку.

У засіданні сесії було оголошено перерву, після якої продовжувати засідання вже не було можливості через відсутність кворуму. Наразі депутати розійшлися.

Окрім питання про виділення коштів для бізнес-інкубатора, 27 вересня депутати мали розглянути ще низку важливих питань.

Зокрема, про виділення коштів на погашення зарплати працівникам ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" та призначення директора підприємства, яке нині перебуває на межі банкрутства, і це може призвести до зриву початку опалювального сезону.

Теми: Миколаївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
Миколаївська область
На Миколаївщині вогнеборці потрапили під обстріл вночі
На Миколаївщині знайшли тіла ще двох мирних жителів, розстріляних окупантами
На Херсонщині та Миколаївщині була загроза балістики
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: