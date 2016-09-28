Марчук назвав дев'ять "неприємних реалій" про війну на Донбасі

Представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі Євген Марчук назвав дев'ять реалій про війну на Донбасі і переговорний процес з Росією.

Про це він написав на сторінці в Facebook.

За його словами, перша реалія така, що Україна на Донбасі воює з військовими підрозділами, командирами яких є офіцери і генерали російських Збройних сил. Однак РФ це не визнає, тому жодна угода не матиме реального значення.

"Росія офіційно не визнає себе країною-агресором і не визнає, що її регулярні війська знаходяться на території України. Росія не бере і не візьме для розгляду жодного проекту договорного документу, в якому буде найменший натяк на її участь у війні на Донбасі, доти, поки В. Путін буде все заперечувати. Разом з тим жодна угода по цій проблемі без участі Росії немає ніякого реального значення", - написав Марчук.

Він підкреслив, що всі українські учасники "Мінська" і представники СММ ОБСЄ не можуть вплинути на таку позицію Росії до тих пір, поки її офіційно публічно відстоює російський президент.

Другою реалією є те, що лідери "ЛДНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницкий і самі бойовики не зацікавлені у врегулюванні ситуації на українських умовах, так як знають, що їх чекає тюремне ув'язнення.

Третя реалія, за словами Марчука, це те, що ні НАТО, ні США не надішлють до України свої військові підрозділи для війни проти Росії.

"Чи боїться В. Путін українського військового, економічного, інформаційного потенціалів? Ні, не боїться. Чи боїться В. Путін втратити свою посаду в найближче десятиліття? Ні не боїться", - зазначив він.

Реалія четверта - Україна сама не зможе перемогти РФ в цьому конфлікті без величезних жертв.

"Чи може Україна один-на-один вистояти проти Росії в воєнному смислі.. Ні, без величезних жертв не зможе. Вистояти зможе тільки при консолідованій міжнародній підтримці країн-членів НАТО і перш за все США, Великобританії, ФРН, деяких інших країн при високій консолідації українського народу та значному посиленні оборонно-безпекового, інформаційного та економічного потенціалів України", - вважає Марчук.

П'ята реалія - Путін упевнений, що президент США Барак Обама в цьому році закінчує своє президентство і, "швидше за все, не піде на різкі міжнародно політичні рішення".

Також "на руку" Путіну грає падіння рейтингу канцлера ФРН Ангели Меркель, та вихід Британії з ЄС.

"Чи зацікавлений Путін в подальшій дезінтеграції ЄС і ослабленні проукраїнської коаліції у ЄС? Так, зацікавлений ", - написав Марчук.

Шостою реалією є те, що Путін не буде дотримуватися правил міжнародної поведінки і виконання Мінських угод.

"Дієвим може бути тільки ефективний міжнародний механізм невійськового примусу Росії до миру. Воювати з Росією за Україну ніхто не буде", - підкреслив Маркін.

Реалія сьома: "Чи буде дієвим будь-який міжнародний формат без участі в ньому Росії? Не буде. І ніхто зараз на такий формат не піде".

Восьмою реалією, за словами Марчука, є те, що прибуття "в Україну миротворчої місії ООН малоймовірно".

Дев'ята реалія, на думку Марчука, відсутність страхів у російського президента.

"Чого В. Путін боїться як Президент Росії? Нічого. Він переконаний, що ніхто не піде війною проти Росії і що при владі він буде стільки, скільки захоче. Що сьогодні більше всього тревожить В. Путіна як президента? Міжнародні санкції? Міжнародна ізоляція? Крах російської економіки? Викриття його особистих капіталів? Втрата особистого рейтингу в Росії? Як без втрат вийти із Сирії, із України? Розвал Росії як держави? Так, такі сумніви і тревоги, скоріш за все, є", - зазначив він.

Марчук додав, що є ще "кілька неприємних реалій, які також потрібно чітко усвідомлювати".

При цьому він зазначив, що не дивлячись на це, необхідно робити "кроки" хоча б для "часткового розвантаження лінії фронту".