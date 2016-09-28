Україна за участю НАТО ліквідує радіоактивний могильник на Житомирщині

Україна з кінця вересня цього року при фінансуванні НАТО почне ліквідацію могильника радіовідходів на об'єкті "Вакуленчук" в Житомирській області.

Про це повідомив у вівторок під час брифінгу, присвяченого початку практичного виконання проекту, керівник секції Трастових фондів Агенції НАТО з підтримки і постачання доктор Фредерік Пежо, передає "Уніан".

Даний проект буде реалізований в рамках реалізації проекту Трастового фонду НАТО з поховання радіоактивних відходів з колишніх радянських військових об'єктів.

За словами Пежо, проект був ініційований Україною в 2010 році.

"Цей запит складався в проханні надання допомоги в ліквідації територій, на яких розміщувалися радіоактивні об'єкти, які з'явилися там в результаті військової діяльності", - сказав він.

За його словами, перший етап проекту було розпочато 1 січня 2016 року і був направлений на обстеження та складання карти радіоактивного забруднення території.

При цьому загальна сума проекту склала 950 тис. євро, з яких Україна вже отримала 848 тис. євро.

Як повідомив аташе з питань оборони посольства Німеччини в Україні полковник Норберт Несс, однією з цілей ліквідації могильника був ризик його використання для виготовлення радіоактивної зброї, так званих "брудних бомб".