Найєм: пропонуємо вдосконалити норму про 31 грудня й декларації

Депутат фракції "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найєм пропонує розширити в законі поняття "члена родини" чиновника, який має бути зазначений у декларації про доходи.

Про це він написав у Facebook, коментуючи претензії депутата "Самопомочі" Єгора Соболєва до законопроекту №5178 про вдосконалення заходів запобігання корупції, співавтором якого є Найєм.

"Про членів родини. Розберіться: запропоновані зміни до закону не спрощують, а ускладнюють життя корупціонерам. Законопроект не звужує, а чітко визначає й розширює поняття членів родини в порівнянні з наявним тлумаченням", – пише Найєм.

Він пояснює, що в законі "Про протидію корупції" термін "член родини" дуже розмито, а підзаконні акти НАЗК визначають, що "членом родини" декларанта є той, хто спільно проживає з ним /…./ станом на останній день звітного періоду, тобто, для річної декларації – 31 грудня.

"Якщо на момент 31 грудня ви не проживаєте з людиною (розсталися чи розвелися, приміром, 30 грудня), у вас є законне право не вказувати його у своїй декларації", – обурюється депутат.

За словами Найєма, чинну норму про останній день звітного періоду, яку Соболєв пропонує залишити в силі, "легко обійти, заявивши, що ти не проживав із особою конкретно 31 грудня, хоча весь рік перед тим жив разом, господарював і т.д".

"Тобто банальне розлучення чи простий доказ неспільного проживання в новорічну ніч дозволить тисячам суддів, прокурорів, депутатів, міністрів і високопоставлених чиновників у всій країні не вказувати своїх дружин і чоловіків у електронній декларації", – вважає він.

Найєм із колегами пропонує розширити визначення "член родини", додавши до вже чинної норми про 31 грудня "альтернативну підставу для визначення члена родини про спільне проживання з декларантом більшу частину року, навіть якщо особи не проживають разом станом на останній день року".

"Згідно зі запропонованим законопроектом, членами родини є, зокрема, особи, які станом на останній день звітного періоду чи (!) протягом не менше 183 днів протягом попереднього року спільно проживали, були пов'язані спільним побутом, мали взаємні права й обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживали, але не були одружені, із суб'єктом декларування", – пише Найєм.

"Під нове визначення потраплять обидві категорії: і ті, з ким декларант спільно проживав на кінець року, і ті, з ким він проживав більшу частину року. Цей вимір розширює обсяг декларування й звужує можливості для зловживань", – запевняє він.

Інша поправка – про кошти, позичені іншим особам, – за словами Найєма, технічна: вимога про вказування "коштів, позичених третім особам", наводиться у законі двічі в рамках однієї й тієї ж статті, у п. 8 і п. 9 ст. 46, – пропонується вилучити з пункту 9-го слова "позичені іншим особам кошти".

Найєм пояснює, що цей пункт стосується фінансових зобов'язань декларанта, а позика коштів іншій особі не є фінансовим зобов'язанням декларанта, а є зобов'язанням третьої особи перед декларантом.

При цьому норма про необхідність вказування "коштів, позичених третім особам", залишається у п. 8 цієї ж статті, де йдеться про грошові активи декларанта, наголошує депутат.

Раніше Єгор Соболєв назвав "відвертим шахрайством" норму про спільне проживання з декларантом 183 днів на рік. На його думку, це ускладнить детективам НАБУ доведення фактів незаконного збагачення родин "клептократів".