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Чирнія етапували з московського СІЗО в Ростов – адвокат

Середа, 28 вересня 2016, 11:49

Незаконно засудженого в Росії кримчанина Олексія Чирнія етапували зі слідчого ізолятора в Москві в Ростов-на-Дону.

Про це повідомив у середу у себе в Facebook адвокат Ілля Новіков.

"Сьогодні з'ясувалося, що Олексія Чирнія етапували з Лефортово "в розпорядження УФСІН по Ростовській області". Спасибі, що не назад в Магадан, де він сидів рік перед цим", – пише захисник.

"Чи означає Ростов, що його тримають під рукою для обміну – все ще незрозуміло. Може так, а може й ні. Може бути це проясниться тижні за два-три, коли ми дізнаємося в якій саме установі він перебуває", – зазначив Новіков.

Також адвокат повідомляє, що засідання апеляції у Верховному суді РФ у справі Карпюка і Клиха призначили на 26 жовтня.

"Ми з колегами домовилися просити про перенесення на початок листопада, так що дата поки не остаточна. Будемо тримати вас в курсі", – зазначив він.

Кримчанин Олексій Чирній є фігурантом справи Олега Сенцова", яку ще називають "справою кримських терористів". Правозахисники називають всіх чотирьох засуджених у цій справі політичними в'язнями.

Чирнія затримали російські силовики в травні 2014 року, після окупації Криму Росією, і звинуватили, зокрема, у спробі підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі. До нього дев'ять місяців не допускали українського консула, а коли ця зустріч відбулася, Чирній повідомив, що до нього застосували тортури.

Як заявляв російський адвокат Ілля Новіков, який деякий час захищав Чирнія, українець обмовив себе та інших учасників справи під час слідства і пішов на угоду зі слідством саме через тортури.

У червні російська журналістка і правозахисниця Зоя Светова висловлювала думку, що Чирнія можуть скоро відпустити в Україну.

Українська правда

Теми: Росіяправа людини
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