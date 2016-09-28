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Прокурора ГПУ вміймали на вимаганні 200 тисяч доларів

Середа, 28 вересня 2016, 16:13

Силовики ГПУ затримали прокурора відділу Генпрокуратури України та адвоката, які вимагали від підприємця хабар.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Вказується, що обоє вимагали "гроші в сумі 200 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження та зняття арешту з вилученого майна".

"За час мого керування ГПУ це 18-тий прокурор, якого ми беремо в рамках очищення системи. Справи щодо 10 хабарників - вже у судах", - написав Луценко.

Українська правда

Теми: прокуратураГенпрокуратура
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