Прокурора ГПУ вміймали на вимаганні 200 тисяч доларів

Силовики ГПУ затримали прокурора відділу Генпрокуратури України та адвоката, які вимагали від підприємця хабар.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Вказується, що обоє вимагали "гроші в сумі 200 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження та зняття арешту з вилученого майна".

"За час мого керування ГПУ це 18-тий прокурор, якого ми беремо в рамках очищення системи. Справи щодо 10 хабарників - вже у судах", - написав Луценко.

Українська правда