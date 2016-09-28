Прокурора ГПУ вміймали на вимаганні 200 тисяч доларів
Середа, 28 вересня 2016, 16:13
Силовики ГПУ затримали прокурора відділу Генпрокуратури України та адвоката, які вимагали від підприємця хабар.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
Вказується, що обоє вимагали "гроші в сумі 200 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження та зняття арешту з вилученого майна".
"За час мого керування ГПУ це 18-тий прокурор, якого ми беремо в рамках очищення системи. Справи щодо 10 хабарників - вже у судах", - написав Луценко.
Українська правда