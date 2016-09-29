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Запорізька міськрада відмовилася приймати сміття зі Львова

Четвер, 29 вересня 2016, 01:46

Депутати Запорізької міськради не підтримали рішення щодо надання допомоги Львову в утилізації твердих побутових відходів та дозволу захоронювати їх на запорізькому сміттєзвалищі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Проект документа не набрав необхідної кількості голосів для розгляду, "за" проголосували 10 з 58 зареєстрованих в залі депутатів.

"Запорізький полігон може приймати до 200 тисяч тонн твердих побутових відходів (далі – ТПВ) на рік (погоджена квота). За фактом на полігон вивозиться біля 140 тисяч тонн ТПВ на рік. Проектом пропонується прийняти на полігоні додатково всього 1000 тонн ТПВ, що є менше ніж 1% від загального об’єму у рамках дозволу на розміщення ТПВ. Згідно з чинними тарифами, захоронення ТПВ коштує близько 60 гривень за тонну. Запропонований об’єм – 1000 тонн ТПВ – принесе у дохідну частину бюджету міста близько 60 тисяч гривень. Екологічна небезпека при збільшенні об’єму ТПВ на 1000 тонн не виникне", – мовилося у пояснювальній записці до проекту рішення, який виносили на голосування.

Як відомо, 29 травня на сміттєзвалищі під Львовом сталася пожежа і внаслідок її ліквідації, зсуву сміття, загинули троє рятувальників і еколог.

Наразі міськради Києва та Дніпра, де тимчасово приймали для утилізації тверді побутові відходи зі Львова, вирішили припинити цю співпрацю.

Теми: ЗапоріжжяЛьвів
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