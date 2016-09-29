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ОПЕК обмежить видобуток нафти у листопаді

Четвер, 29 вересня 2016, 05:51

Країни-члени нафтового картелю ОПЕК вперше з 2008 року домовилися обмежити видобуток нафти.

Про це повідомляє Reuters.

"ОПЕК прийняла виняткове рішення сьогодні ... Після двох з половиною років, ОПЕК досягли консенсусу з питання управління ринком", сказав міністр нафти Ірану Біжан Зангане, які неодноразово сперечався з Саудівською Аравією під час попередніх зустрічей.

ОПЕК планує встановити видобуток на рівні 32,5-33 мільйона барелів на день, тоді як поточний видобуток становить щоденно 33,24 мільйона барелів нафти.

Рішення про те, скільки нафти вироблятиме кожна окрема країна, буде прийняте у листопаді на саміті ОПЕК у Відні, коли запрошення приєднатися до обмеження отримають інші країни, що не входять в ОПЕК, зокрема Росія.

Теми: нафта
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