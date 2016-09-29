Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Подільську вирішили з почестями поховати Котовського

Четвер, 29 вересня 2016, 07:06

Подільська міська рада Одеської області проголосувала за перепоховання останків радянського військового Григорія Котовського.

Про це пише dumskaya.net.

Згідно з рішенням міськради місцеве КП "Ритуальна служба" перенесе труну з останками Котовського з мавзолею в парку Шевченка на кладовищі №1 по Виноградній вулиці, де поховає з військовими почестями. При цьому церемонія пройде майже таємно. Пресу не запрошуватимуть.

Перший склеп для забальзамованих останків Котовського був побудований в місті, яке тоді називався Бірзула, ще в 1925 році, відразу після вбивства Котовського.

У 1941 році саркофаг був зруйнований німцями, останки Котовського були поховані у спільній могилі. Мавзолей повністю відновили в 1965 році.

Котовський зробив стрімку кар'єру від простого безробітного, раніше судимого за кримінальні злочини, до радянського керівника високого рівня, типову для багатьох радянських керівників того часу.

Теми: Одеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
Одеська область
На Одещині пролунали вибухи – ЗМІ
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: