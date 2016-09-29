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У чергах на кордоні з Польщею – 640 авто

Четвер, 29 вересня 2016, 08:45

Станом на 8:00 ранку четверга в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 640 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Західного управління Держприкордонслужби.

Зокрема, в черзі в пункті пропуску "Краковець" скупчилося 170 машин, "Ягодин авто" – 150 автівок, "Шегині" – 120, "Угринів" – 100, Устилуг" – 50, "Смільниця" – 50, в пунктах пропуску "Рава-Руська" та "Грушів" черг не зафіксовано.

На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Молдовою та Румунією також немає черг.

Українська правда

Теми: кордонПольща
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