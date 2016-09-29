Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК: система е-декларування через збій показувала хибне громадянство

Четвер, 29 вересня 2016, 13:58

Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки інформації щодо наявності громадянства інших держав у членів родин окремих осіб виявило збій у самій системі електронного декларування під час її оновлення.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК на сторінці відомства у Facebook.

"Безпосередньо в базі даних системи е-декларування не зберігаються назви країн, а лише їх цифрові коди. Під час щотижневого оновлення програмного забезпечення системи е-декларування відбулося не повне "збирання кешу" баз даних. У зв’язку із чим протягом певного часу відображалися невірні назви країн через некоректне співставлення кодів та назв", - сказано у повідомленні.

Вказується, що після чергового оновлення системи е-декларування, яке було завершене у вівторок, 27 вересня поточного року, назви країн відображаються коректно, що можна перевірити, зайшовши до публічної частини Реєстру.

"Додатково повідомляємо, що втручання в Реєстр та безпосередньо в подані декларації як з боку технічних служб НАЗК, так і ззовні виключається", - пише відомство.

Так, наразі у файлі дружини екс-заступника голови Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ Людмили Литвинової вказане її громадянство "Росія". Раніше у неї і ще кількох чиновників в системі електронного декларування зазначалося громадянство Вануату.

Українська правда

Теми: НАЗКдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
НАЗК
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
НАЗК три місяці вивчатиме спосіб життя військкомів  
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: