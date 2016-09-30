АТО: За добу 33 обстріли, бойовики били з БМП і кулеметів

За минулу добу бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Луганському напрямку зафіксовано 12 порушень "режиму тиші".

"Противник вдавався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Попасної. По Новоолександрівці російські війська відкривали вогонь з міномету 82-го калібру та зенітної установки", - заявили в штабі.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 обстрілів.

В районі Мар'їнки, Талаківки, Старогнатівки, Широкиного і Павлопіля бойовики застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Також сепаратисти обстріляли позиції українських сил в Павлополі з БМП.

На Донецькому напрямку зафіксовано 11 обстрілів.

Бойовики з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки і Новгородського. Також по Авдіївці сепаратисти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, по Верхньоторецьку вогонь вів снайпер.

В районі Станиці Луганської був зафіксований безпілотник бойовиків.