Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нова Зеландія: Доповідь по MH17 є кроком до відповідальності винних

П'ятниця, 30 вересня 2016, 09:31

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Мюррей Маккаллі заявив, що розслідування щодо збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines є важливим кроком на шляху до притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Нової Зеландії, передає Укрінформ.

"Оприлюднення результатів спільного розслідування є важливим кроком на шляху до притягнення винних до відповідальності. Нова Зеландія, як і раніше, настійно закликає всі країни повною мірою співпрацювати з цим розслідуванням, відповідно до вимог резолюції 2166 Ради Безпеки. Жертви цієї трагедії і їх сім'ї заслуговують на це", - йдеться у заяві.

"Збиття літака коштувало 298 життів, в тому числі серед загиблих були громадянин та мешканець Нової Зеландії. Ми як і раніше прагнемо притягнути винних до відповідальності за цей трагічний інцидент", - заявив міністр.

За словами Маккаллі, ця доповідь, заснована на копіткому, неупередженому і ретельному розслідуванні, порушує дуже серйозні питання.

У доповіді наголошується, що літак був збитий ракетою "земля-повітря", ввезеною в Україну з Росії та випущеною з району, що перебував під контролем проросійських сепаратистів на той час.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: