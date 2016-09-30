Нова Зеландія: Доповідь по MH17 є кроком до відповідальності винних

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Мюррей Маккаллі заявив, що розслідування щодо збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines є важливим кроком на шляху до притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Нової Зеландії, передає Укрінформ.

"Оприлюднення результатів спільного розслідування є важливим кроком на шляху до притягнення винних до відповідальності. Нова Зеландія, як і раніше, настійно закликає всі країни повною мірою співпрацювати з цим розслідуванням, відповідно до вимог резолюції 2166 Ради Безпеки. Жертви цієї трагедії і їх сім'ї заслуговують на це", - йдеться у заяві.

"Збиття літака коштувало 298 життів, в тому числі серед загиблих були громадянин та мешканець Нової Зеландії. Ми як і раніше прагнемо притягнути винних до відповідальності за цей трагічний інцидент", - заявив міністр.

За словами Маккаллі, ця доповідь, заснована на копіткому, неупередженому і ретельному розслідуванні, порушує дуже серйозні питання.

У доповіді наголошується, що літак був збитий ракетою "земля-повітря", ввезеною в Україну з Росії та випущеною з району, що перебував під контролем проросійських сепаратистів на той час.