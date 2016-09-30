Поліція відстояла законність атестації в суді
П'ятниця, 30 вересня 2016, 12:30
Суд у четвер визнав законним указ, який регулює процедуру атестації співробітників поліції.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівник Нацполіції Хатія Деканоідзе.
"Ми кілька місяців билися з профспілкою атестованих співробітників органів внутрішніх справ щодо законності наказу #1465, який регулює процедуру атестації. Профспілка хотіла визнати наказ незаконним і, відповідно, анулювати всі рішення атестаційних комісій", – повідомила вона.
Деканоідзе додала, що в понеділок будуть оголошені результати атестації по всій Україні.
Як відомо, раніше заступник Деканоідзе Костянтин Бушуєв також заявляв, що атестація українських поліцейських завершиться до кінця місяця.
Українська правда