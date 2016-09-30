ОБСЄ: Бойовики облаштували нові блокпости на Луганщині

Патруль місії ОБСЄ зафіксував дві нові позиції бойовиків в районі моста в Станиці Луганській.

Про це йдеться у звіті місії за 28 вересня.

"Неподалік ділянки розведення сил і засобів у районі моста в Станиці Луганській члени патруля Місії бачили дві нові позиції "ЛНР". На південний схід від моста спостерігачі бачили новий блокпост "ЛНР", на якому перебував озброєний член "ЛНР", який повідомив, що він не не уповноважений пропускати патруль СММ далі без дозволу від його командування", - йдеться у повідомленні.

"Поряд із блокпостом спостерігачі бачили протипіхотну активовану міну спрямованої дії (МОН-90) із під'єднаним детонатором", - додали у повідмоленні.

Ще одну позицію бойовики будували на південь від моста.

"На південь від моста Місія бачила, як під наглядом озброєного члена "ЛНР" кран переміщав бетонні блоки на будівництві об'єкта, який спостерігачі визначили як нову позицію (прямокутна споруда) на західному узбіччі дороги", - додали у місії.

Між тим місія також повідомляє, що на передовій позиції "ЛНР" на північ від моста в Станиці Луганській в межах ділянки розведення сил і засобів СММ бачила свіжі пошкодження, а саме розтрощені коробки, прострілені автомобільні шини та отвори в мішках з піском.

Спостерігачі бачили свіжі осколки і визначили, що пошкодження були спричинені снарядами калібру 30 мм, випущеними із північно-західного напрямку.

"Озброєний член "ЛНР" повідомив, що 27 вересня о 22:30 військовослужбовці ЗСУ відкрили вогонь із підконтрольної урядові передової вогневої позиції, розташованої за 300 м на північ від моста", - зазначили у звіті.

"У районі між передовими позиціями "ЛНР" і ЗСУ спостерігачі бачили нові пошкодження бетонної опори ЛЕП поблизу моста, однак патруль СММ не зміг провести оцінку причини пошкоджень, оскільки місце удару було занадто високо", - також сказано у звіті.

Українська правда