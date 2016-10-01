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США не визнають заборону Меджлісу кримських татар

Субота, 1 жовтня 2016, 01:50

Сполучені Штати визнають незаконним рішення Верховного Суду Росії про заборону Меджлісу і знову пізивают Росію повернути Україні контроль над Кримом.

Про це йдеться у спеціальній заяві Держдепу США.

"Ми відкидаємо характеристику Меджлісу як екстремістської організації і засуджуємо заборону діяльнсті цього демократичного інституту. Це рішення викликає особливе занепокоєння з урахуванням систематичного і несправедливого негативного ставлення Росії до кримськиї татар", - заявив заступник прес-секретаря Держдепу США Марк Тонер.

У відомстві засудили довільні арешти, викрадення людей, політично мотивовані арешти, обмеження свободи і пересування, обшуки у будинках і мечетях, які Росія здійснює проти кримських татар і закликали негайно припинити цю неприйнятну практику.

"Ми не визнаємо спробу анексії Росією Криму і ми повторюємо наш заклик до Росії повернути контроль над півостровом в Україні", - сказав Тонер, додавши, що до того часу пов’язані з Кримом санкції не будуть скасовані.

Раніше заборону Меджлісу засудили у ЄС, назвавши це серйозним нападом на права кримських татар та закликали РФ повною мірою забезпечувати їхні права у відповідності з міжнародним правом.

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф висловила стурбованість щодо рішення Верховного суду РФ про заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

29 вересня Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.

Теми: СШАкримські татариправа людиниМеджлісРосія
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