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Під Апеляційним судом затримано чотирьох осіб – поліція

Субота, 1 жовтня 2016, 14:45

Внаслідок інциденту під Апеляційним судом Києва, де проходить засідання у справі вбивства двох міліціонерів, затримано четверо осіб.

Як повідомляє в суботу відділ комунікації поліції Києва, при спробі активістів прорватися через кордон поліції виникла сутичка.

У результаті чотирьох активних учасників затримали та доставляють до Солом’янського управління поліції. В одного з них вилучили ніж, який відправлять на експертизу для встановлення, чи є він холодною зброєю.

На двох осіб будуть складені адміністративні протоколи за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім того, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як відомо, Апеляційний суд Києва в суботу розглядає обрання нового запобіжного заходу для Андрія Романюка, Євгена Кошелюка та Віти Заверухи, яких підозрюють у вбивстві міліціонерів на столичній АЗС у 2015 році.

1 жовтня в підозрюваних закінчився термін запобіжного заходу. О 8:00 ранку підозрюваних відпустили, але потім знову затримали у залі суду.  Як зазначив нардеп Ігор Луценко, причина повторного затримання - у порушенні затриманими громадського порядку за гратами.

Прокурори вимагають продовжити арешт Заверухи, Романюка і Кошелюка ще на 2 місяці.

У травні 2015 року внаслідок перестрілки з грабіжниками АЗС загинули два міліціонера, ще троє отримали поранення. Міліція затримала трьох підозрюваних у скоєнні злочину.  

Згодом глава МВС Арсен Аваков заявив, що ці ж люди раніше нападали на поста ДАІ у Биківні.

На сайті МВС також було оприлюднено відео, на якому один із затриманих заявив, що вони приїхали у столицю з метою влаштувати теракт.

Українська правда

Теми: Київсудполіція
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