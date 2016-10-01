Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Керівник департаменту ГПУ мешкає у маєтку, оформленому на матір – ЗМІ

Субота, 1 жовтня 2016, 17:53
Керівник департаменту ГПУ мешкає у маєтку, оформленому на матір – ЗМІ

Керівник Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ Володимир Бедриківський не вніс до декларації маєток під Києвом, записавши його на матір, яка мешкає у Чернівцях.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший".

"Бедриківський – давній знайомий генерального прокурора Юрія Луценка. Ще при президенті Ющенку, коли Луценко очолював Міністерство внутрішніх справ, Бедриківський був його першим заступником і навіть отримав звання генерал-полковника міліції. Коли ж у 2016 році Луценко став генпрокурором, Бедриківський отримав посаду голови впливового департаменту в ГПУ", - йдеться у розслідуванні.

 

Як зазначається, дружина Бедриківського Інна володіє квартирою на 67 квадратних метрів у столиці.

"Окрім того, в користуванні Бедриківського будинок на 583 квадратні метри під Києвом. Маєток записаний на 80-річну маму посадовця. Вона стала власницею розкішного будинку в 2009 році – коли Володимир Бедриківський працював у МВС", - зазначають журналісти "Схем".

Також, у 2014 році Бедриківський, його дружина й син викупили ще чотири ділянки біля маєтку, отримавши доступ до водойми.

Також 26-річний син Бедриківського є власником квартири на 143 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва та елітного позашляховика Volkswagen Touareg.

 

У письмовій відповіді прес-служба ГПУ підтвердила, що Бедриківський живе в будинку матері, але яким чином вона придбала таке дороге житло – невідомо.

"Даний будинок та земельна ділянка належить на праві власності його матері – Бедриківській Маїні Михайлівні, яка не проживає разом із декларантом, не є членом його родини, а тому в декларації не зазначена. Інформація про доходи та витрати М. Бедриківської, яка не є членом сім’ї працівника Генеральної прокуратури України, носить конфіденційний характер", – зазначають в ГПУ.

"Схеми" з’ясували, що мама посадовця насправді проживає в Чернівцях. Однак жінка не захотіла спілкуватись із журналістами про те, яким чином вона придбала маєток під Києвом, де мешкає її син.

 

Як відомо, у вересні Генпрокурор Юрій Луценко анонсував звільнення співробітника прокуратури з відділу, який наглядає за податківцями, Олександра Амплеєва, щодо якого є корупційні підозри.

Також Луценко заявляв, що при ГПУ буде створено нову службу, яка таємно перевірятиме прокурорів на причетність до корупції.

У Генпрокуратурі працював ще один прокурор, який їздить на "бабусиному авто": автомобіль Audi Q7 з номерами ВХ 9125 ВМ, на якому їздить слідчий ГПУ Дмитро Сус -  входить до департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки - належить мешканці міста Хмельницький Марії Юрчик 1930 року народження - ймовірно, бабусі Суса.

Згодом Суса було відсторонено через конфлікт із Національним антикорупційним бюро.

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Генпрокуратурадекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
Усі новини...
Реклама: