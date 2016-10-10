АТО: Бойовики відкривали вогонь 22 рази, били з кулеметів і БМП

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це повідомляє штаб АТО на сайті Міноборони України.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів.

"Противник порушував "режим тиші" в районах Мар’їнки, Гранітного та Павлопіля, де проти українських захисників застосували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю. По Мар’їнці окупанти, окрім цього, додали ще вогонь з мінометів 82 калібру, а по Широкіно — зі ствольної артилерії калібру 122мм", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку зафіксовано 4 обстрілу.

З БМП, гранатометів, кулеметів великого калібру, стрілецької зброї бойовики обстріляли сили АТО в Новгородському. По укріпленням Збройних Сил України в Авдіївці терористи вели вогонь з мінометів 82 калібру.

На Луганському напрямку зафіксовано 2 порушення "режиму тиші".

Поблизу Трьохізбенки опорні пункти сил АТО зазнали обстрілів з кулеметів великого калібру і гранатометів різних систем. З подібної ж зброї бойовики відкривали вогонь в районі Новоалександрівки.