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Геращенко: Поки ОБСЄ епізодично приїжджають на місце відведення військ

Понеділок, 10 жовтня 2016, 08:35

Після відведення військ у Золотому і Петровському військові облаштовують місце для постійної дислокації СММ ОБСЄ.

Про це повідомила представник гуманітарної підгрупи Ірина Геращенко на своїй сторінці Facebook.

"Після відведення живої сили і техніки в Золотому і Петровському військові облаштовують місце для постійної дислокації СММ ОБСЄ, постійний пункт спостереження. Головне, аби СММ були готові в повному обсязі виконувати свої функції і цілодобово чергувати - моніторити ситуацію в місцях відведення, як це передбачає рамкова угода", - зазначила вона.

За словами Геращенко, поки що представники місії лише епізодично приїжджають на місце відведення.

Геращенко також наголосила, що після відведення на цих ділянках не стріляють і не має порушення тиші.

Вона також підтвердила, що у Станиці Луганській відведення можливе лише після дотримання прописаного графіку - розпочати відведення після тижня режиму тиші. Військові сподіваються, відведення в Станиці відбудеться найближчими днями.

Геращенко також вважає, що місцева влада має "вести роз'яснювальну", а не "накручувальну" роботу з місцевим населенням.

Вона також навела фото, за її словами зроблені Даркою Оліфер під час відвідин районів, вказаних у рамковій угоді про відведення.

 
 
 
 
 
 

Українська правда

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