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У ПАРЄ відмовилися змінювати регламент на догоду РФ – Ар'єв

Понеділок, 10 жовтня 2016, 10:10
У ПАРЄ відмовилися змінювати регламент на догоду РФ – Ар'єв

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи відмовилося змінювати регламент асамблеї на вимогу росіян.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Протести української делегації напередодні Бюро ПАРЄ спрацювали. Наразі Бюро відмовилось від ідеї просування нелегітимної і швидкої процедури зміни регламенту Асамблеї на догоду РФ", – повідомив він.

У той же час Ар'єв додав, що це рішення ще не є остаточним – російську пропозицію винесуть на дебати у політичні групи ПАРЄ.

"І залежно від результатів, питання буде винесено на Бюро ПАРЄ у п'ятницю. Але за таких обставин запланований проросійськими лобістами бліц-кріг стає майже неможливим. Тому вони починають говорити про політичний мораторій на заперечення повноважень делегаціям (читай РФ), який носить суто декларативний характер і проти якого треба боротись в діалозі під час сесії", – додав він.

Ар'єв вважає, що останні події в Алеппо, де російські літаки бомбардують мирних людей, а також висновки по МН17 "певним чином змінили настрої в ПАРЄ не на користь росіян".

Як відомо, раніше Росія, чия делегація відсторонена від участі у ПАРЄ, поставила вимогу змінити процедуру підтвердження повноваження національних делегацій. Зокрема, вони хотіли, щоб рішення про відсторонення делегації приймали не 20 людей, а третина всіх присутніх або 20% від загальної кількості членів Асамблеї.

Крім того, Росія вимагала замість моніторингу країн проводити "моніторинг кейсів", тобто випадків, а також ухвалювати резолюції, лише якщо в залі ПАРЄ будуть присутні не менше половини делегатів.

Українська делегація заявила про можливий демарш у разі повернення росіян до ПАРЄ.

Українська правда

Теми: ПАРЄРосія
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