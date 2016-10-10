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Насалик: жодних проблем з опалювальним сезоном не буде

Понеділок, 10 жовтня 2016, 11:16

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляє про підстави стверджувати, що під час опалювального сезону в Україні проблем не виникне.

Так він прокоментував у прямому ефірі "112 Україна" можливість віялових відключень взимку.

"Коли уряд приступив до виконання своїх обов'язків нам задавали такі ж питання. Як ви помітили, ми пройшли літо без зауважень", – заявив Насалик.

За словами міністра, "ми йдемо у графіку, затвердженому Кабміном у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду".

"Хочу запевнити всіх жителів нашої країни, що жодних проблем з опалювальним сезоном в Україні не буде", – підкреслив міністр.

Він також зазначив, що є цілий ряд підстав, аби так стверджувати. Зокрема, в Україні значно збільшено обсяг виробництва електроенергії. Воно збільшено на величину еквівалентну півмільйона тонн вугілля.

База теплових генерацій в два рази перевищує потреби України. Крім того, на складах зберігається понад 1,7 млн т вугілля. Ще 0,5 млн тонн зафрахтовано в рамках диверсифікації поставок вугілля в країну, розповів Насалик.

Як повідомлялось, раніше тимчасово виконуючий обов'язки директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук припустив можливість обмеження подачі електрики в зимовий період.

За його словами, у разі нестачі вугілля доведеться запускати газо-мазутні блоки на Запорізькій та Трипільської ТЕС і споживати більше природного газу для виробництва електроенергії на ТЕЦ.

Теми: енергетика
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