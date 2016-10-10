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Росія не відводить свої війська біля Станиці Луганської – розвідка

Понеділок, 10 жовтня 2016, 11:49

Російські війська не відійшли від своїх позицій у районі Станиці Луганської, незважаючи на рамкову домовленість про розведення сил.

Про це у понеділок повідомляє Головне управління розвідки.

"На тимчасово окупованих територіях сходу України противник намагається затягнути реалізацію рамкової угоди. Заходи з відведення сил у районі н.п. Станиця Луганська противником не проводились. Передові підрозділи 11 стрілецького батальйону 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ залишаються на позиціях у районі мосту через р. Сіверський Донець", – сказано у повідомленні.

У розвідці додали, що до контролю обстановки в двох інших районах відведення – Золотому та Петрівському – залучались безпілотники СММ ОБСЄ.

Крім того, згідно з повідомленням, війська сепаратистів проводять підготовку до диверсійно-розвідувальних дій, здійснюють ротацію, укріплюють передову, отримують нові поставки та готуються до зими.

"Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, САУ, 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град" у районах н.п. Лутугине, Макіївка, Донецьк, Новомиколаївка та Роздольне", – додали у розвідці.

Згідно з повідомленням, протягом доби двоє російських військових загинули та двоє були поранені зі складу 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) та 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк).

У розвідці також додали, що 9 жовтня у Кадіївці (колишній Стаханов) капітан Збройних сил РФ у стані сильного алкогольного сп'яніння на смерть збив місцеву мешканку своїм автомобілем.

Коли на місце події приїхала "поліція ДНР", офіцер заявив їм, "що має "імунітет", тому що належить до збройних сил РФ, зокрема, прибув з 70 окремої мотострілецької бригади (Уссурійськ) 5 армії (Уссурійськ) Східного воєнного округу (Хабаровськ) ЗС РФ, що і було задокументовано поліцейськими".

У розвідці додали, що силовики сепаратистів намагалися не допустити витоку цієї інформації.

Як відомо, у неділю Міноборони України повідомило, що Збройні Сили України перенесли терміни відведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської через обстріли з боку бойовиків.

Українська правда

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Теми: АТОрозвідка
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