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Суд у Франції не відпустив під заставу екс-власника БТА Банку Аблязова

Понеділок, 10 жовтня 2016, 12:48

Апеляційний суд французького Ліона 7 жовтня відмовив колишньому власнику БТА Банку Мухтару Аблязову, обвинуваченому в причетності до розкрадання 6 млрд доларів, у звільненні з-під варти під заставу.

Про це йдеться у повідомленні юридичної фірми "Ільяшев і Партнери", яка представляє БТА Банк, передають "Українські новини".

Аблязов в даний момент перебуває у французькій в'язниці і чекає екстрадиції в Росію чи Україну за звинуваченням у фінансових махінаціях і розкраданні понад 6 млрд доларів.

"БТА Банк вітає рішення суду, яке ще раз підтверджує, що схильний до втечі від правосуддя Аблязов все-таки повинен постати перед судом за скоєні злочини", – прокоментував ситуацію старший партнер юридичної фірми "Ільяшев і Партнери" Роман Марченко, який супроводжує справу Аблязова понад 7 років.

Аблязов звинувачується в тому, що, будучи власником і топ-менеджером БТА Банку, привласнив великі суми грошей, зокрема за рахунок коштів вкладників він фінансував особисті проекти.

Олігарха, що займав свого часу посаду міністра енергетики Казахстану, казахська влада звинувачує у розкраданні понад 6 млрд доларів.

Аналогічні претензії йому пред'явлені українською і російською владою, де йому інкримінують розтрати в місцевих філіях БТА Банку.

Як відомо, англійські раніше суди задовольнили позови БТА проти Аблязова і його спільників на суму понад 4,3 млрд доларів.

Також лондонський суд засудив банкіра до 22 місяців в'язниці за неправдиві свідчення, однак Аблязов втік переховувався до моменту арешту у Франції.

 Аблязов був арештований на своїй віллі на півдні Франції 31 липня 2013 року на запит України, що вимагала його екстрадиції. 5 листопада запит про екстрадицію Аблязова також направила французькій владі і Росія.

З моменту арешту Аблязов перебуває у французьких в'язницях.

У жовтні 2015 року Франція дозволила екстрадицію Аблязова в Росію, проте він досі перебуває у французькій в'язниці.

Теми: Франціяарештсуд
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