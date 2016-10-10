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Лідери "нормандської четвірки" можуть зустрітися 19 жовтня

Понеділок, 10 жовтня 2016, 12:41

19 жовтня може відбутися зустріч лідерів України, Росії, Франції й Німеччини, заявив голова французького МЗС Жан-Марк Еро.

Чи зустрічатися особистоз президентом РФ Володимиром Путіним у Парижі, французький президент Франсуа Олланд вирішить "з урахуванням ситуації в Сирії", сказав Еро в ефірі радіо "France Inter", повідомляє ТАСС.

Еро додав, що крім Сирії у Франції "багато інших тем для обговорення з Росією".

"Залишається ще ситуація з Україною. Того ж дня навіть розглядається можливість проведення саміту глав держав, щоб спробувати просунутися у ситуації з Україною, оскільки ми з Німеччиною активно діємо в рамках так званого "нормандського формату", щоб домогтися реалізації Росією й Україною мирних Мінських угод", – зазначив він.

За словами голови МЗС Франції, "Росія залишається партнером, це не країна-супротивник, але в нас, разом із тим, є глибокі розходження позицій".

"Якщо президент (Олланд) прийме рішення прийняти російського президента, це буде зроблено для того, щоб висловити правду, щоб спробувати вийти з тієї ситуації, яка там (у Сирії) складається, і дозволити усвідомити Росії, що вона встала на небезпечний шлях, і що якщо вона розраховує здобути перемогу в Алеппо, це буде різаниною, і це буде посиленням терористів, чого Франція не може прийняти", – заявив Еро.

Сам Олланд сказав журналістам, що ще думає, чи варто зустрічатися з Путіним: "Навіть якщо я зустрінуся з ним, я скажу йому, що це неприпустимо (бомбардування в Сирії – ред.) і серйозно позначиться на іміджі Росії".

Водночас, заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлисєєв дав зрозуміти "Інтерфакс-Україна", що переговори з приводу зустрічі лідерів "нормандського формату" тривають і остаточна дата ще не узгоджена.

"Для нас ключовим є не стільки дата й місце проведення зустрічі в "нормандському форматі", а змістовне наповнення саміту з урахуванням інтересів української сторони, зокрема з приводу виконання Росією умов безпеки щодо Мінських угодах", – сказав Єлисєєв у коментарі агентству.

Раніше речник російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона продовжує підготовку до візиту президента РФ Володимира Путіна в Париж 19 жовтня, під час якого заплановано й переговори з президентом Франції Франсуа Олландом.

Теми: РосіяУкраїнаФранціяДонбасСирія
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