Двох лікарів судитимуть за смерть жінки через діагноз і недбалість
Красноармійська місцева прокуратура погодила повідомлення про підозру у недбалому та несумлінному виконанні професійних обов’язків двом лікарям однієї з лікарень Покровська.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Досудове розслідування встановило, що у жовтні 2015 року в приймальне відділення лікарні доставили громадянку 1959 року народження з попереднім діагнозом, встановленим медичним персоналом швидкої медичної допомоги.
У приймальному відділенні пацієнтку оглянув лікар-хірург, який формально провів обстеження жінки та не вжив заходів для підтвердження чи спростування попереднього діагнозу – та не призначив їй жодного лікування.
Крім того, хвору оглянув лікар-терапевт, яка з урахуванням огляду лікаря-хірурга встановила жінці неправильний діагноз.
Після обстеження зазначеними лікарями та виписки хвора поїхала додому. Через ускладнення хвороби, яку діагностували лікарі "швидкої допомоги", жінка померла.
За висновками комісійної судово-медичної експертизи, лікарі не організували належним чином діагностику та лікування жінки, а її смерть можливо було попередити.
Дії лікарів кваліфіковано за ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України.
Розслідування триває.
Якщо халатність лікарів доведуть, їм загрожує до 2 років в’язниці, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років.