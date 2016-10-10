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Двох лікарів судитимуть за смерть жінки через діагноз і недбалість

Понеділок, 10 жовтня 2016, 16:52

Красноармійська місцева прокуратура погодила повідомлення про підозру у недбалому та несумлінному виконанні професійних обов’язків двом лікарям однієї з лікарень Покровська.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Досудове розслідування встановило, що у жовтні 2015 року в приймальне відділення лікарні доставили громадянку 1959 року народження з попереднім діагнозом, встановленим медичним персоналом швидкої медичної допомоги.

У приймальному відділенні пацієнтку оглянув лікар-хірург, який формально провів обстеження жінки та не вжив заходів для підтвердження чи спростування попереднього діагнозу – та не призначив їй жодного лікування.

Крім того, хвору оглянув лікар-терапевт, яка з урахуванням огляду лікаря-хірурга встановила жінці неправильний діагноз.

Після обстеження зазначеними лікарями та виписки хвора поїхала додому. Через ускладнення хвороби, яку діагностували лікарі "швидкої допомоги", жінка померла.

За висновками комісійної судово-медичної експертизи, лікарі не організували належним чином діагностику та лікування жінки, а її смерть можливо було попередити.  

Дії лікарів кваліфіковано за ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України.

Розслідування триває.

Якщо халатність лікарів доведуть, їм загрожує до 2 років в’язниці, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: здоров'япрокуратураДонбас
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