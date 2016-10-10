Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін запропонував Ердогану знижку на газ та дозволив ввозити персики

Понеділок, 10 жовтня 2016, 21:54

Президент Росії Володимир Путін, який сьогодні перебуває з візитом у Туреччині, запропонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану знижку на газ та скасував заборону на ввезення деяких продуктів до РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Під час зустрічі було узгоджено механізм знижки ціни на газ для Туреччини в рамках міжурядової угоди щодо будівництва газопроводу "Турецький потік".

Окрім того, після зустрічі з Ердоганом, Путін заявив на брифінгу про скасування заборони на ввезення до РФ деяких продуктів харчування з Туреччини. Зокрема, дозволено ввезення до Росії так званих кісточкових (персики, сливи, абрикоси) та цитрусових.

"Обидва погодилися працювати в напрямку повномасштабної нормалізації двосторонніх зв'язків", - повідомляє видання.

Як відомо, Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду щодо "Турецького потоку".

Європейська правда

Теми: ПутінТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Путін
Путін вирішив не їхати на саміт у ПАР, де йому загрожує арешт
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
Після заколоту Пригожин втратив підтримку росіян, а до того міг тягатися з Путіним – ЗМІ
Останні новини
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – Буданов
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
Усі новини...
Реклама: