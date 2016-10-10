Путін запропонував Ердогану знижку на газ та дозволив ввозити персики

Президент Росії Володимир Путін, який сьогодні перебуває з візитом у Туреччині, запропонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану знижку на газ та скасував заборону на ввезення деяких продуктів до РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Під час зустрічі було узгоджено механізм знижки ціни на газ для Туреччини в рамках міжурядової угоди щодо будівництва газопроводу "Турецький потік".

Окрім того, після зустрічі з Ердоганом, Путін заявив на брифінгу про скасування заборони на ввезення до РФ деяких продуктів харчування з Туреччини. Зокрема, дозволено ввезення до Росії так званих кісточкових (персики, сливи, абрикоси) та цитрусових.

"Обидва погодилися працювати в напрямку повномасштабної нормалізації двосторонніх зв'язків", - повідомляє видання.

Як відомо, Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду щодо "Турецького потоку".

Європейська правда