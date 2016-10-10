ЦВК Грузії повідомила про результати підрахунку 100% бюлетенів

Центральна виборча комісія Грузії повідомила про завершення підрахунку голосів з усіх виборчих дільниць: оброблено 100% даних з дільниць.

Згідно з інформацією ЦВК, правляча партія "Грузинська мрія" на виборах за пропорційною системою набрала 48,65% голосів виборців, а опозиційна партія "Єдиний національний рух" - 27,12% голосів.

П'ятивідсотковий бар'єр подолала також партія "Альянс патріотів Грузії".

Таким чином, в парламент, за останніми результатами підрахунку голосів, входять три партії.

Дані підраховані з 3702 виборчих дільниць.

Участь у парламентських виборах брали 25 виборчих суб'єктів - 19 партій і 6 блоків.

Депутати 150-місного парламенту обираються на чотири роки.

Вибори проходять за змішаною виборчою системою - 77 осіб обираються за партійними списками (за пропорційною системою), 73 - на одномандатних округах (за мажоритарною системою).

Детально про перебіг виборів читайте в статті ЄП "Друга поразка Саакашвілі - репортаж з історичних виборів у Грузії".

Грузія.Online