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В Україні перевірять всі школи, побудовані до 1980 року

Вівторок, 11 жовтня 2016, 14:18

Віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявляє, що в Україні будуть перевірені всі будівлі шкіл, побудовані до 1980 року.

Про це він заявив на брифінгу у вівторок.

"Ми зараз перевіримо ті школи, які були побудовані до 1980 року, на стан фундаментів, стан комунікацій, які біля шкіл, тому що причиною саме цього обвалення (школи в Василькові - ІФ) могла бути дощова каналізація", - сказав віце-прем'єр.

За його словами, на місці обвалення працює інспекція, яка оцінить збитки і розробить план відновлення школи, а поки що через 3 дня діти продовжать навчання в іншій школі.

"Уряд передусім ухвалить рішення про виділення коштів з резервного фонду коштів, щоб відновити цю школу, також буде дано вказівку і попередження провести планові навчання в інших освітніх школах по евакуації дітей в зв'язку з можливими надзвичайними ситуаціями", - сказав Зубко.

Як повідомлялося, близько 10:00 вівторка в загальноосвітній школі №6 Василькова Київської області стався обвал капітальної стіни з перекриттями.

Повністю обрушилося декілька віконних прольотів триповерхової будівлі разом з перекриттями на глибину кілька метрів - коридори школи по всій ширині, поки учні перебували в класах на уроках.

Жертв і постраждалих в результаті події немає, евакуація учнів та персоналу з будівлі була здійснена успішно. Причина руйнування встановлюється.

Інтерфакс-Україна

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