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75% медіа України належить політикам і олігархам – моніторинг

Вівторок, 11 жовтня 2016, 16:14

Приватні власники домінують на медіа-ринку України і майже всі вони займають місце серед найбагатших людей країни.

Про це свідчить проект "Моніторинг медіавласності", запущений Інститутом масової інформації та Репортерами без кордонів, повідомляє у вівторок "Укрінформ".

Сайт, на якому детально можна ознайомитися не лише із власниками українських ЗМІ, а й детально з їх біографією та на кого вони працюють та працювали, презентували у Києві.

"Українські ЗМІ переважно керуються особистими інтересами їх власників. Брак фінансової прозорості і корупція погіршують здоров'я всього медіа-ландшафту. Такими виявилися основні результати дослідження українського медіаринку, яке було проведено з липня по жовтень ІМІ та Репортерами без кордонів", – сказав на презентації директор проекту МОМ Олаф Штейнфадт.

На заході було наголошено, що приватні власники домінують на ринку України і майже всі вони займають місце серед найбагатших людей у цій країні. Хоча їх імена широко відомі в більшості випадків, корпоративні структури і пов'язані економічні інтереси залишаються прихованими, іноді навіть через офшорні холдинги.

У дослідженні йдеться про те, що телевізійний ринок є високо концентрованим, оскільки основні 4 власники являють собою частку аудиторії 76,25%.

Кожна з чотирьох найбільших медіа-груп, StarLight Media (21,68%), 1 + 1 медіа (20,49%), Inter Media (21,42%) і Медіа Група Україна (12,66%) мають аудиторію близько 20%. Ці медіагрупи належать найбагатшим людям в Україні: Пінчуку, Коломойському, Фірташу й Ахметову відповідно.

Топ 4 друкованих ЗМІ займають 18.60% читацької аудиторії, що визначає низьку концентрацію.

Ринок найрейнтинговіших друкованих ЗМІ зосереджений у руках  чотирьох власників – Ахметов (Сегодня), Курченко (Корреспондент, КП в Украине, Аргументи і факти; Деньги, Теленеделя;  Мозговий/Александрова (Вести) та Швець (Факти). Експерти зазначають, що троє з власників (крім Швеця) мають проросійську позицію та друкують свої видання переважно російською мовою.

За словами виконавчого директора ІМІ Оксани Романюк, в Україні 75% медіа належить політикам та олігархам. За європейськими стандартами, ця практика є ненормальною, бо ЗМІ у демократичних країнах мають бути вільними, наголосила вона.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІолігархи
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