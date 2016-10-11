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Україна хоче відставки президента ПАРЄ, дружнього до Кремля

Вівторок, 11 жовтня 2016, 17:37
Україна хоче відставки президента ПАРЄ, дружнього до Кремля
Глава ПАРЄ Педро Аграмунт

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи готується достроково поставити під сумнів повноваження президента асамблеї Педро Аграмунта.

Про це повідомила перший віце-спікер, член делегації Верховної ради в ПАРЄ Ірина Геращенко в коментарі кореспонденту "Європейської правди" в Страсбурзі.

Вона зауважила, що останнім часом Аграмунт робить публічні заяви, які повністю відповідають російській позиції, в тому числі – ініціюєзняття з РФ політичних санкцій, накладених асамблеєю.

"Нас непокоїть, що політик, делегований на цю посаду Європейською народною партією, у своїх діях відходить від позиції ЄНП та від принципів ПАРЄ. Ми не можемо ігнорувати  і вже ведемо консультації з колегами по групі.

У нас були розмови щодо цього не лише в політгрупі ЄНП в ПАРЄ, але також з керівництвом Європейської народної партії, і там справді занепокоєні через позицію Аграмунта", - заявила перша віце-спікер.

Вона окремо зазначила, що на даний момент українська делегація ще не запустила процедуру відкликання президента, але готується до цього кроку.

 "Зараз ми разом вивчаємо регламент, щоби офіційно підняти це питання в асамблеї. Аграмунт не турбується про свою репутацію, а турбується про свою посаду. Тому будемо бити по найболючішому для нього – по його посаді", - додала Геращенко.

Юридично запустити процедуру зміни президента буде можливо лише в січня, під час відкриття чергової сесії, коли будуть підтверджуватися повноваження керівництва асамблеї. За існуючою традицією, ПАРЄ обирає нового президента кожні два роки, 2016 рік є першим для Аграмунта. Однак в разі, якщо українська делегація отримає значну підтримку колег з інших країн, його повноваження можуть не продовжити на 2017 рік.

Європейська правда

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Теми: ПАРЄПутін
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