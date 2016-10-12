Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На кордоні з Польщею в чергах стоять більше 900 авто

Середа, 12 жовтня 2016, 00:38

Станом на 22:00 11 жовтня в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 920 автомобілів.

Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби України на сторінці в Facebook.

Зокрема, в пункті пропуску "Устилуг" застрягли 400 машин, "Ягодин авто" - 300, "Рава-Руська" - 100, "Угринів" - 80, "Шегині" - 40.

У ПП "Краковець", "Смільниця" і "Грушів" черг не зафіксовано.

На кордоні з Румунією в ПП "Порубне" стоять 10 авто.

На кордоні з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною автомобільних черг немає.

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Польща
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: