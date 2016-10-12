Фірташ стверджує, що не збирається продавати "Інтер"

Український олігарх Дмитро Фірташ заявляє, що не збирається продавати канал "Інтер", не втручається в його редакційну політику і не спілкується з президентом Петром Порошенком.

Про це Фірташ розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання, чи надходили пропозиції про продаж "Інтера", Фірташ сказав:

"Мені таких пропозицій не надходило. Я особисто ні з ким не розмовляв на тему продажу каналу. Планів продавати "Інтер" у мене немає. Якогось тиску на мене, щоб я продав свою частку, я не відчуваю".

Він заперечує, що новини, які виходять на каналі "Інтер" - проросійські.

"Якщо говорити про редакційну політику, то немає на каналі ніяких проросійських новин, це українські новини. Просто є люди, які не хочуть чути те, про що розповідають новини на "Інтері". Вони не хочуть відповідати за ті вчинки, які здійснюють, за ту політику, яку вони ведуть. А вони, по суті, ведуть політику, яка веде їх і країну до краху. Ось що відбувається", - сказав Фірташ.

При цьому на питання про росіянку Марії Столярову, яку видворили з країни за антиукраїнську позицію, Фірташ заявив:

"Я не займаюся оперативним управлінням телеканалу. Я не втручаюся в редакційну політику ні каналу, ні новин"

При цьому він вважає, що події з каналом - це залякування з боку міністра внутрішніх справ Авакова.

"Те, що сталося, я розцінюю як залякування. За цим залякуванням стоїть конкретна політична партія. Відомі всі прізвища, хто за цим стояв, починаючи від Авакова й закінчуючи всіма іншими з "Народного фронту", - сказав Фірташ.

На питання про те, що з телевізійної версії концерту на День Незалежності були вирізані цілі шматки в тому числі і слова "Слава Україні", сказані співаком Олександром Пономарьовим, Фірташ сказав:

"Йде технічний процес, йде верстка програми. Режисери ріжуть не тільки це, і ріжуть багато. У концерті була закладена ідеологія, яка сьогодні потрібна країні: досить вже розколювати, досить принижувати самих себе".

"Ми намагалися через концерт показати, що українці - це сильний народ, який повинен мати свою позицію і жити незалежно від бажань когось ззовні. Те, що я скажу "Слава Україні!", не означає, що я люблю країну більше за інших", - сказав він.

Говорячи про свою підтримку Порошенка в 2014 році, Фірташ заявив, що він просто хотів, щоб швидше пройшли вибори:

"Я не йому надав підтримку, тут є дуже велика помилка. Я вже двадцять разів про це говорив! Я просто хотів, щоб перестали спекулювати на темі, що у нас немає законної влади, немає законного парламенту і президента. І моя головна задача тоді складалася в тому, щоб швидше пройшли вибори і з'явився президент. Ось що для мене було важливо, а не те, щоб виграв Порошенко".

Він завив, що з 2014 року не спілкувався з Порошенком.

Також, за словами Фірташа, він сподівається повернутися в Україну в разі позитивного рішення суду в Австрії.