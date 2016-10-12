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Під час навчань у Криму окупанти втопили 2 ракети – розвідка

Середа, 12 жовтня 2016, 12:20

Розвідка повідомляє, що на стрільбах у рамках навчань Чорноморського флоту ВС РФ в окупованому Криму військові здійснили два невдалих запуску бойових ракет.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони у середу.

Зазначається, що стрільби проводилися в рамках підсумкової перевірки органів управління, об’єднань, з’єднань та частин ЗС РФ за 2016 навчальний рік (з 3 жовтня ц.р.), на міжвидовому полігоні Чорноморського флоту ЗС РФ "Опук.

Екіпажі фрегата "Адмирал Григорович" із зенітно-ракетного комплексу "Штиль-1" та малого протичовнового корабля "Муромец" із зенітно-ракетного комплексу "Оса-М" провели два пуски, один з яких невдалий – ракета 9М33 впала в море через 2 секунди після старту.

Бойові розрахунки берегового ракетного комплексу "Бал" 15 окремої берегової ракетної бригади (Севастополь) Берегових військ Чорноморського флоту ЗС РФ провели невдалий пуск по надводних цілях ракетою 3М24, яка впала в море на відстані 8 км від берегу.

"Враховуючи тактико-технічні характеристики ракети (дальність ураження складає до 130 км), зазначений інцидент міг спричинити загрозу життю цивільному населенню та інфраструктурі АР Крим", – зазначають розвідники.

Українська правда

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Теми: розвідкаКрим
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