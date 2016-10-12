ПАРЄ готує резолюцію про порушення прав людини Росією в Криму

Парламентська асамблея Ради Європи може ухвалити Резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих Росією територіях України – на Донбасі і в Криму.



Про це повідомив заступник голови української парламентської делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, який перебуває у Брюсселі, передаж прес-служба Батьківщини.

За словами Сергія Соболєва, нинішній день в ПАРЄ стане фактично Днем України у Брюсселі.

"Сьогодні відбудуться дебати з двох ключових питань. Зокрема, буде розгляд резолюції про порушення прав людини з боку російських терористичних бандугрупувань ДНР і ЛНР на території, яку не контролює українська влада", – наголосив депутат.

Він також зазначив, що в тексті резолюції даються чіткі визначення щодо російських агресорів та порушень прав кримськотатарського народу і українських організацій на території окупованого Криму.

"На мою думку, ці обговорення дозволять ПАРЄ по-іншому побачити українську ситуацію і погодитись на застосування більш жорстких санкцій проти РФ та проти парламентарів російської делегації", – зазначив Соболєв.