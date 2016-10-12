ПАРЄ поставила під сумнів повноваження Державної думи через Крим
Парламентська асамблея Ради Європи підтримала пропозицію української делегації про те, щоби визнати нечинними вибори Держдуми РФ в Криму.
Про це повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".
Така поправка внесена в текст резолюції про політичні наслідки конфлікту в Україні.
Своїм рішенням ПАРЄ "засудила незаконні вибори Державної думи, проведені 18 вересня в окупованому Криму". Асамблея "вважає результати (виборів) нікчемними".
При цьому асамблея також погодилася що повноваження всієї Держдуми поставлені під питання.
"Включення частини української території у загальнодержавний федеральний округ... є грубим порушенням міжнародного права та серйозно ставить під сумнів легітимність російського парламенту", - йдеться в затвердженій пропозиції.
Цю поправку члени ПАРЄ підтримали переважною більшістю, 71 голос - за, 24 - проти.