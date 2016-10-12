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ПАРЄ поставила під сумнів повноваження Державної думи через Крим

Середа, 12 жовтня 2016, 22:08

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала пропозицію української делегації про те, щоби визнати нечинними вибори Держдуми РФ в Криму.

Про це повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".

Така поправка внесена в текст резолюції про політичні наслідки конфлікту в Україні.

Своїм рішенням ПАРЄ "засудила незаконні вибори Державної думи, проведені 18 вересня в окупованому Криму". Асамблея "вважає результати (виборів)  нікчемними".

При цьому асамблея також погодилася що повноваження всієї Держдуми поставлені під питання.

"Включення частини української території у загальнодержавний федеральний округ... є грубим порушенням міжнародного права та серйозно ставить під сумнів легітимність російського парламенту", - йдеться в затвердженій пропозиції.

Цю поправку члени ПАРЄ підтримали переважною більшістю, 71 голос - за, 24 - проти.

Теми: ПАРЄДерждума
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