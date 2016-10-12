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Підприємець, який нажився на ремонті інституту Шалімова, постане перед судом

Середа, 12 жовтня 2016, 22:57

Обвинувальний акт щодо директора комерційного підприємства, який розтратив понад 1 млн грн, виділених на ремонт будівлі Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, направили до суду.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

У відомстві нагадали, що підприємець у 2012 році уклав з однією із найбільших в Києві медичних установ договір на виконання робіт з капітального ремонту фасаду та вхідної групи інституту на загальну суму понад 13 млн грн.

"Проте з’ясувалося, що директор підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, вносив неправдиві відомості щодо вартості витрат під час підписання актів виконаних робіт із залученими субпідрядниками. Як наслідок, з державного бюджету на рахунки приватного товариства було зайво перераховано понад 1 млн грн", - зазначили у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), передано до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті.

Директору загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та з конфіскацією майна.

Українська правда

Теми: судпрокуратурамедицина
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