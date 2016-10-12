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Росія не хоче виконувати рішення ЄСПЛ по ЮКОСу, запустили спецпроцедуру

Середа, 12 жовтня 2016, 23:20

Російський Мін'юст звернувся до Конституційного суду РФ з проханням перевірити на відповідність Конституції Росії рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про виплату на користь колишніх акціонерів ЮКОСа більше 1,8 млрд євро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті російського відомства.

"12 жовтня 2016 року в Мін'юсті Росії підписаний запит до Конституційного суду про виконання додаткової  постанови Європейського суду з прав людини від 31 липня 2014 року по справі ВАТ НК "ЮКОС" проти Росії", - йдеться у повідомленні російського міністерства.

"Мін'юст вважає, що зобов'язання, покладені на Російську Федерацію освпорюваною постановою, ґрунтуються на застосуванні ЄСПЛ положень Конвенції про захист прав людини та основних свобод в тлумаченні, що приводить до їх розбіжності з Конституцією РФ", - наголошують у відомстві.

Раніше повідомлялося, що комітет міністрів Ради Європи закликав Росію представити комплексний план заходів щодо виплат компенсації за рішенням Європейського Суду з прав людини у справі ЮКОСу.

Нагадаємо, в липні 2014 року Європейський суд з прав людини у Страсбурзі присудив колишнім акціонерам компанії ЮКОС 1,86 млрд євро в якості компенсації за їхньою скаргою проти Росії, розглянутою ще 2011 року.

Міністерство юстиції РФ 29 жовтня 2014 року направило до ЄСПЛ мотивоване клопотання про передачу справи на розгляд Великої палати Європейського суду та перегляд раніше прийнятого нижчої інстанцією постанови ЄСПЛ у справі "ВАТ "НК "ЮКОС" проти Росії". Проте, ЄСПЛ відхилив скаргу Мін’юсту РФ у справі "ЮКОСа".

Варто додати, що у квітні цього року Конституційний суд Росії вперше скористався правом відмовити у виконанні рішення Європейського суду з прав людини.

Закон про можливості визнавати нездійсненними рішення міжнародних судів, в першу чергу, ЄСПЛ, якщо вони суперечать конституції РФ набув чинності в грудні 2015 року.

Європейська правда

Теми: Росіясуд
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