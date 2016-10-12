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Бойовики обстріляли будинки цивільних у Водяному

Середа, 12 жовтня 2016, 23:58

Бойовики відкрили вогонь з САУ калібром 152-мм по селищу Водяне, в результаті  сталася пожежа і кілька будинків отримали серйозні пошкодження.

Про це повідомив прес-офіцер сектору "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер, передає 0629.com.ua.

За його словами, станом на 21.00 обстріл тривав. Кількість постраждалих серед мирного населення уточнюється.

Кіндсфатер зазначив, що станом на 18.00 в секторі сталося 13 обстрілів, з них 6 - на маріупольському напрямі. 6 разів бойовики застосували артилерію.

Канонада була чутна і в Маріуполі. Навіть при закритих вікнах залпи важких знарядь було чути в Кальміуському і Лівобережному районах. На Східному тремтіли вікна.

"Ситуація на лінії фронту контрольована. Військові приведені в стан високої готовності", - підкреслив Кіндсфатер.

На даний момент інформації про поранених жителів немає. У лікарні Маріуполя вони не надходили. У той же час є інформація про поранених серед військовослужбовців.

Теми: ДонбасАТОтероризм
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