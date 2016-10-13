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Російська армія в Криму загрожує всьому Середземномор'ю - МЗС

Четвер, 13 жовтня 2016, 02:34

Мілітаризація Росією Кримського півострова створила загрозу не тільки для країн Причорномор'я, але й для всього Середземноморського регіону, включаючи Південну Європу, Північну Африку та країни Близького Сходу. 

На цьому наголосив, виступаючи в середу на засіданні Першого комітету ГА ООН у Нью-Йорку директор Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Сергій Шутенко, передає Укрінформ

"Враховуючи останні події на півострові ми можемо чітко зазначити, що основна мета незаконної окупації Криму полягає в перетворенні півострову на потужний військовий форпост в регіоні та за його межами", - зауважив представник українського зовнішньополітичного відомства.

Він продемонстрував на слайдах, що присутність ЗС Росії в Криму передбачає військову активність росіян у трьох зонах. Перша охоплює операції в Чорному та Азовському морях, у томі числі, щодо протистояння розгортанню систем ПРО в Європі, реагування на присутність НАТО в регіоні, а також тиск на Україну і Грузію. Друга зона передбачає присутність російських ВМС у Середземному морі та забезпечення військових інтересів РФ у Сирії. Третя включає кілька "зон уваги", де зберігається загострена ситуація: на півдні України та в північній частині Чорного моря; в районі узбережжя Абхазії, а також західна частина Середземного моря поблизу Сирії.

При цьому, зауважив представник України, Росія продовжує нарощувати військову присутність у Криму та має в планах розгорнути до 2020-2025 рр. 43 тис. особового складу, близько 1,5 тис. одиниць броньованої техніки та артилерійських систем, близько 250 бойових літальних апаратів, до 33 кораблів та 7 підводних човнів

Окреме занепокоєння викликають наміри РФ розмістити ядерний арсенал у Криму, підкреслив Шутенко.

"Політика провокацій Росії в Криму, частиною якої є плани розмістити там ядерну зброю, потребує консолідованої відповіді міжнародної спільноти" - заявив представник МЗС.

У заході, який відбувся в штаб-квартирі ООН, взяли участь представники понад 50 зарубіжних делегацій, у тому числі, Польщі, Нідерландів, Франції, Туреччини, Латвії, Естонії, Канади, США. Присутні вкотре засудили російську окупацію Криму й підтвердили підтримку територіальної цілісності України.

Теми: КримЧорне мореООНРосія
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