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Через вітер українців закликають не ходити під деревами й білбордами

Четвер, 13 жовтня 2016, 09:44
Через вітер українців закликають не ходити під деревами й білбордами

Через вітер українців закликають не ходити під деревами й білбордами13 жовтня вночі у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та місті Києві місцями сильний, у Чернівецькій області дуже сильний дощ з мокрим снігом.

Про такий прогноз Укргідрометцентру повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вночі у центральних та південних, вдень у східних, Дніпропетровській, Полтавській областях сильні, вночі та вранці на Вінниччині і Кіровоградщині – дуже сильні дощі.

Загалом в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вночі в Приазов'ї 25 м/с.

Також 13 жовтня на акваторії Чорного моря висота хвиль 30-40 дм, на акваторії Азовського моря пориви вітру 25-27 м/с та висота хвиль 15-20 дм.

Через сильні опади 13 жовтня очікують зміни гідрологічної ситуації з підйомами рівнів води:

- на річках басейну Прута та Сіреті (Чернівецька, Івано-Франківська області) на 0,3-1,0 м;

- на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) на 0,5 - 1,5 м;

- на притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях – на 0,2-0,7 м;

При сильних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

ДСНС закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", – закликають рятувальники.

Українців просять відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку 101.

Теми: погодаДСНС
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