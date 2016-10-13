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Гройсман доручив розігнати тих, хто провалив підготовку до зими

Четвер, 13 жовтня 2016, 11:36

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не задоволений рівнем підготовки державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" до зимового періоду.

Про це він сказав в ході селекторної наради в четвер, передають "Українські новини".

"Я вважаю, ви досить слабо підійшли до підготовки... значить, хтось не на своєму місці... до кінця дня прошу повністю перевірити готовність по кожному регіону, і якщо такої готовності немає, прийняти кадрові рішення, познімайте з роботи всіх тих, хто провалив підготовку", сказав він, звертаючись до в.о. голови "Укравтодору" Євгена Бараха.

Гройсман доручив надати йому звіт до кінця четверга.

За словами Бараха, в наявності є лише 56% технічної солі від потреби для проходження зимового періоду, і, згідно зі звітами областей, готовність техніки становить 85%.

Теми: дорогиКабінет міністрів
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