Гройсман доручив розігнати тих, хто провалив підготовку до зими

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не задоволений рівнем підготовки державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" до зимового періоду.



Про це він сказав в ході селекторної наради в четвер, передають "Українські новини".



"Я вважаю, ви досить слабо підійшли до підготовки... значить, хтось не на своєму місці... до кінця дня прошу повністю перевірити готовність по кожному регіону, і якщо такої готовності немає, прийняти кадрові рішення, познімайте з роботи всіх тих, хто провалив підготовку", сказав він, звертаючись до в.о. голови "Укравтодору" Євгена Бараха.



Гройсман доручив надати йому звіт до кінця четверга.



За словами Бараха, в наявності є лише 56% технічної солі від потреби для проходження зимового періоду, і, згідно зі звітами областей, готовність техніки становить 85%.