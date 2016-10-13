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РФ підтвердила, що дала Януковичу притулок, і це відомо ГПУ – адвокат

Четвер, 13 жовтня 2016, 15:21

Головне управління з питань міграції МВС РФ офіційно підтвердило, що Віктор Янукович перебуває на території Росії на підставі наданого йому тимчасового притулку, і про це відомо Генеральній прокуратурі.

Про це заявив "Інтерфакс-Україна" адвокат екс-президента Віталій Сердюк, посилаючись на датовану 29 вересня відповідь управління МВС РФ на його запит.

"На ваш запит від 4 липня 2016 року повідомляємо наступне: громадянину України Януковичу Віктору Федоровичу, ..., надано тимчасовий притулок на території Російської Федерації, що підтверджується свідоцтвом про надання тимчасового притулку на території Російської Федерації, серія ВП № 0107999, видано УМФС Росії у Ростовській області", – йдеться в документі.

Сердюк зазначив, що Генпрокуратура України обґрунтовувала відсутність просування у розслідуванні "справи Майдану" проти Януковича відсутністю доказів перебування його на території Росії, і цим ж були мотивовані відмови у проведенні його допиту, очних ставок з теперішніми вищими посадовими особами України, неможливість передання "справи Майдану" до суду.

"Тепер Генеральна прокуратура втратила свій останній аргумент для подальшого зупинення слідства, відмов у проведенні допитів, очних ставок, інших слідчих дій за участю Віктора Януковича і передання справи в суд", – заявив адвокат.

Крім того, адвокат зазначив, що цей документ "спростовує поширені раніше чутки про нібито зміну Януковичем громадянства".

Як відомо, згідно звіту Державної служби фінансового моніторингу України, екс-президент Віктор Янукович і його оточення можливо причетне до розкрадання майже 200 мільярдів гривень державних коштів.

Теми: ЯнуковичГенпрокуратура
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