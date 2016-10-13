Меру Торецька, якого підозрюють у сепаратизмі, продовжили арешт

Краматорський міський суд продовжив арешт мера Торецька Донецької області Володимира Сліпцова до 19 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

"13 жовтня Краматорський міський суд підтримав клопотання прокуратури Донецької області і продовжив термін утримання під вартою терміном ще на 36 діб меру Торецькому", - сказано в ньому.

Сліпцову інкримінується вчинення кримінальних злочинів, передбачених статтями "участь у терористичній групі чи терористичної організації", "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

За даними слідства, мер Торецька пов'язаний з організацією та проведенням на території міста незаконного референдуму про "незалежність" самопроголошеної "ДНР".

Як відомо, 18 серпня 2016 року Краматорський міський суд обрав для мера Торецька Володимира Сліпцова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці.

29 серпня міська рада Торецька Донецької області висловила недовіру меру Володимиру Сліпцову, підозрюваного в сепаратизмі, а також зняла з посади першого заступника мера Торецька Валентина Старущенко.